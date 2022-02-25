В Минобороны России ответили на публичные оценки действий ВС РФ британским министром обороны

В Минобороны России ответили на публичные оценки действий Вооруженных сил РФ британским министром обороны Беном Уоллесом.

«С профессиональной точки зрения личные оценки главы британского военного ведомства Б. Уоллеса эффективности проведения российскими Вооруженными силами специальной военной операции не глубже, чем его исторические познания Балаклавского сражения в Крымской войне», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он отметил, что эти оценки выглядят совершенно по-другому, если учесть наличие у Уоллеса, как у главы оборонного ведомства Британии, информации о реальной ситуации на Украине. Доступ к ней британскому министру, по словам Конашенкова, дают военная разведка и МИ-6.

«Де-факто это попытка оправдания Б. Уоллеса перед избирателями Консервативной партии Великобритании за катастрофические провалы украинских силовиков», - подчеркнул Конашенков.

Официальный представитель Минобороны добавил, что при этом Лондон бездарно потратил сотни миллионов фунтов стерлингов британских налогоплательщиков на подготовку Вооруженных сил Украины «по натовским стандартам» и оснащение их британским вооружением.

Также сообщается, что подразделения Российской армии заблокировали Чернигов. Кроме этого, силы Воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта, высадившегося ранее на аэродроме Гостомель. Этим было обеспечено блокирование Киева с запада.