Минобороны РФ: украинские националисты подрывают мосты, чтобы не дать отступить ВСУ

Националисты подрывают мосты, чтобы не дать отступить Вооруженным силам Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих. А в случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградительных отрядов. На отдельных направлениях они осуществляют подрывы мостов для исключения возможности отступления воинских частей и подразделений украинских вооруженных сил», - сказал он.

По словам Конашенкова, националисты расправляются с не желающими воевать военнослужащими-срочниками. Ряд подобных случаев уже зафиксирован, делается это для устрашения личного состава, подчеркнул генерал-майор.

Он добавил, что ВСУ внедрили в воинские части отъявленных националистов, которые прошли специальную подготовку. Также генерал-майор рассказал, что силы ВДВ соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов