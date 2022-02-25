В МО РФ сообщили, что батальоны украинских нацистов оказывают ожесточенное сопротивление
Подразделения Вооруженных сил Украины в боевых действиях преимущественно не участвуют. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов. Более того, заблаговременно Службой безопасности Украины в штатные воинские части украинских вооруженных сил были внедрены группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек, прошедшие специальную подготовку», - сказал он.
Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих, а в случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградительных отрядов, добавил Конашенков.
«На отдельных направлениях они осуществляют подрывы мостов для исключения возможности отступления воинских частей и подразделений украинских вооруженных сил», - добавил генерал-майор.
Также зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ, сказал Конашенков.
Официальный представитель Минобороны России отметил, что силы ВДВ соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование Киева с запада.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов