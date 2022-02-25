ApplePay и GooglePay заблокируют для карт попавших под санкции банков

Россияне, которые являются держателями карт банков, в отношении которых введены санкции со стороны западных стран, не смогут использовать сервисы Apple Pay, Google Pay для оплаты товаров и услуг. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

Речь идет о банках Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и Открытия.

Также с помощью этих карт невозможно совершение платежей за границей и оплата покупок и услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах, зарегистрированных в странах, которые ввели санкции.

Стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам по-прежнему будет доступна на всей территории страны, как и все остальные стандартные операции.

В Центробанке заверили, что средства клиентов на счетах указанных банков полностью сохранены и доступны.