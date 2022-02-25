В Минобороны РФ рассказали о планах Киева использовать украинцев как живой щит

Украина развернула на площади Шевченко в Киеве установки реактивных систем залпового огня «Град» для нанесения удара в район аэродрома Гостомель. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям украинское военное руководство научилось у советников Пентагона и ЦРУ.

Конашенков напомнил властям Украины, что применение жилых кварталов с целью прикрытия огневых позиций артиллерии является военным преступлением.

По словам представителя Минобороны, курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах активно используют подобные приемы.

В связи с данной ситуацией Конашенков обратился к украинским гражданам.

«Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит», - заявил представитель российского оборонного ведомства.

Конашенков заверил, что российские Вооруженные силы не будут наносить никакие удары по жилым кварталам Киева.

Материал подготовили: Светлана Иванова, Николай Баранов