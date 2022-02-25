В Минобороны РФ сообщили о развертывании на площади Шевченко в Киеве систем «Град»

По данным разведки, в Киеве на площади Шевченко были развернуты установки реактивных систем залпового огня «Град». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В настоящее время данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня "Град" для нанесения удара в район аэродрома Гостомель», - заявил он.

Конашенков отметил, что «советники Пентагона и ЦРУ научили» военное руководство Украины расставлять в жилых кварталах реактивные артиллерийские системы для того, чтобы провоцировать ответный огонь по местным жителям.

Было подчеркнуто, что использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением.

Также сообщается, что подразделения Вооруженных сил России заблокировали Чернигов.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов