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В Совфеде рассказали о подготовленном пакете ответных санкций против Запада

Светлана Иванова
14:33 25.02.2022
Ответные меры будут не зеркальными, а направленными на слабые места западных стран, заявила Валентина Матвиенко.
В Совфеде рассказали о подготовленном пакете ответных санкций против Запада
© Фото: Federation Council of Russia, Globallookpress
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о подготовленном пакете ответных санкций на ограничительные меры со стороны западных стран в отношении РФ. Она подчеркнула, что речь идет о чувствительных для Запада ограничениях.

Причем санкции будут не зеркальными, а направленными на слабые места государств, которые ввели антироссийские санкции.

«Мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, чтобы применить в отношении тех государств, которые объявили санкции против России», - сказала Матвиенко журналистам.

Также спикер Совета Федерации выразила предположение, что заморозка сертификации «Северного потока - 2» является  временным решением. Причем, по мнению Матвиенко, этим шагом Европа наказала саму себя, потому что цены на газ в регионе будут продолжать рост.

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