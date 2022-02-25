В Совфеде рассказали о подготовленном пакете ответных санкций против Запада

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о подготовленном пакете ответных санкций на ограничительные меры со стороны западных стран в отношении РФ. Она подчеркнула, что речь идет о чувствительных для Запада ограничениях.

Причем санкции будут не зеркальными, а направленными на слабые места государств, которые ввели антироссийские санкции.

«Мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, чтобы применить в отношении тех государств, которые объявили санкции против России», - сказала Матвиенко журналистам.

Также спикер Совета Федерации выразила предположение, что заморозка сертификации «Северного потока - 2» является временным решением. Причем, по мнению Матвиенко, этим шагом Европа наказала саму себя, потому что цены на газ в регионе будут продолжать рост.