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В ЦБ заявили, что карты всех банков работают на территории РФ без ограничений

Анна Касаткина
14:25 25.02.2022
Картами, выпущенными попавшими под западные санкции банками, нельзя будет расплачиваться за границей, уточнили в пресс-службе регулятора.
В ЦБ заявили, что карты всех банков работают на территории РФ без ограничений
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Банковские карты, выпущенные всеми банками, продолжают и будут продолжать работать в России без ограничений. Об этом говорится в заявлении на сайте Центробанка России.

«Все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений», - рассказали в пресс-службе ЦБ.

Там уточнили, что это касается и карт, выпущенных банками, попавшими под санкции западных стран.

Все средства клиентов на счетах, привязанных к картам, находятся в сохранности и доступны в любой момент, добавили в Банке России.

При этом в ЦБ уточнили, что картами банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и банка «Открытие» в связи с ограничениями нельзя будет расплачиваться за границей и использовать их для оплаты в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в поддерживающих рестрикции государствах.

«Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», - заключили в Центробанке.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ. В частности, Евросоюз объявил о санкциях, которые затронут 70% российского рынка банковских услуг. Американский президент Джо Байден заявил, что антироссийские санкции Соединенных Штатов против банковского сектора сильнее всего затронут банк ВТБ.

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