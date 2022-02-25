В ЦБ заявили, что карты всех банков работают на территории РФ без ограничений

Банковские карты, выпущенные всеми банками, продолжают и будут продолжать работать в России без ограничений. Об этом говорится в заявлении на сайте Центробанка России.

«Все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений», - рассказали в пресс-службе ЦБ.

Там уточнили, что это касается и карт, выпущенных банками, попавшими под санкции западных стран.

Все средства клиентов на счетах, привязанных к картам, находятся в сохранности и доступны в любой момент, добавили в Банке России.

При этом в ЦБ уточнили, что картами банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и банка «Открытие» в связи с ограничениями нельзя будет расплачиваться за границей и использовать их для оплаты в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в поддерживающих рестрикции государствах.

«Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», - заключили в Центробанке.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ. В частности, Евросоюз объявил о санкциях, которые затронут 70% российского рынка банковских услуг. Американский президент Джо Байден заявил, что антироссийские санкции Соединенных Штатов против банковского сектора сильнее всего затронут банк ВТБ.