В Минфине США объяснили разницу между санкциями против ВТБ и других банков РФ

Санкции США в отношении ряда российских банков, включая Сбер, не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими финансовыми институтами и компаниями, в отличии от ограничений в отношении ВТБ. Об этом заявили в Минфине США.

Банк ВТБ был добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), фигурирующие в котором институты подлежат максимальным ограничениям. Подразумевается полная блокировка их активов и запрет на валютные операции и взаимодействие с контрагентами США.

Тем временем Сбербанк и ряд других кредитных организаций РФ добавлены в список САРТА (Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions), который предусматривает наложение ограничений на корреспондентские счета. При этом, активы банков не блокируются и они могут спокойно продолжать работать с партнерами из США, пишет ТАСС.

Ранее президент США уточнил, что Вашингтон заблокирует четыре крупнейшие денежно-кредитные организации России, включая ВТБ. Также отмечается, что Штаты вводят санкции против Сбербанка, Газпромбанка, против банка «Открытие», Новикомбанка и Совкомбанка. Накануне, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик.