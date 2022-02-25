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В Минфине США объяснили разницу между санкциями против ВТБ и других банков РФ

Ян Брацкий
00:11 25.02.2022
Ранее президент США уточнил, что Вашингтон заблокирует четыре крупнейшие денежно-кредитные организации России, включая ВТБ.
В Минфине США объяснили разницу между санкциями против ВТБ и других банков РФ
© Фото: Алексей Агарышев, РИА Новости
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Санкции США в отношении ряда российских банков, включая Сбер, не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими финансовыми институтами и компаниями, в отличии от ограничений в отношении ВТБ. Об этом заявили в Минфине США.

Банк ВТБ был добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), фигурирующие в котором институты подлежат максимальным ограничениям. Подразумевается полная блокировка их активов и запрет на валютные операции и взаимодействие с контрагентами США.

Тем временем Сбербанк и ряд других кредитных организаций РФ добавлены в список САРТА (Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions), который предусматривает наложение ограничений на корреспондентские счета. При этом, активы банков не блокируются и они могут спокойно продолжать работать с партнерами из США, пишет ТАСС.

Ранее президент США уточнил, что Вашингтон заблокирует четыре крупнейшие денежно-кредитные организации России, включая ВТБ. Также отмечается, что Штаты вводят санкции против Сбербанка, Газпромбанка, против банка «Открытие», Новикомбанка и Совкомбанка. Накануне, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик.

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