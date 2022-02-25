Суточная заболеваемость COVID-19 снизилась в Москве на 30%

За сутки заболеваемость коронавирусом в Москве сократилась почти на 30%. Накануне было выявлено 4 730 инфицированных, в пятницу, 25 февраля, эта цифра составила 3 333, снизившись на 1 397 случаев. Как следует из данных портала «Стопкоронавирус.рф», показатель заболеваемости опустился до уровня начала первой декады января.

По информации московского оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, за 24 часа в Москве были госпитализированы 543 пациента с COVID-19, 453 человека из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, унесли жизни 84 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 умерли 41 032 жителя столицы.

Всего в Москве были инфицированы коронавирусом 2 миллиона 687 тысяч 163, вылечились 2 миллиона 466 тысяч 755 человек.

Ранее столичные власти сообщали, что увеличение числа инфицированных связано с распространением в столице штамма коронавируса «омикрон», который характеризуется высокой заразностью.