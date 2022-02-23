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Мурашко сообщил о проблемах с сердцем у 50% переболевших коронавирусом

Виктория Ивашечкина
18:38 23.02.2022
По словам министра, пациентам, у которых есть жалобы со стороны работы сердца, нужно обратиться за медпомощью.
Мурашко сообщил о проблемах с сердцем у 50% переболевших коронавирусом
© Фото: Los Muertos Crew, Pexels
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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что до половины переболевших коронавирусной инфекцией имеют проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, у пациентов с хроническими болезнями сердца и сосудов после перенесенного вируса возрастает риск смертности до 5-7 раз.

«До 50% переболевших имеют проблемы сердечно-сосудистой системы. Это и нарушение ритма, это всевозможные миокардиты, это и относящиеся, в том числе, к осложнениям, связанным с тромбообразованием», - рассказал Мурашко в эфире канала «Россия 24».

По словам министра, пациентам, у которых есть жалобы со стороны работы сердца, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, по словам Мурашко, в России на сегодняшний день доступна углубленная диспансеризация для пациентов, перенесших коронавирус.

Ранее глава Минздрава РФ заявил, что риск заразиться более опасным штаммом «дельта» в России до сих пор остается высоким. В ту же очередь, подчеркнул министр, нельзя говорить, что омикрон-штамм у всех заболевших протекает легко

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