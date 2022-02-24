В Роспотребнадзоре рассказали о росте доли «стелс-омикрона» в России

Доля варианта коронавируса ВА.2, или как его еще называют «стелс-омикрон», в России медленно растет. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. С его слов, сегодня на долю ВА.2 приходится 7,4% всех выявленных случаев инфицирования омикрон-штаммом.

«В РФ доля BA.2 также медленно растет и составляет сейчас 7,4% от всех выявленных случаев "омикрона"», - сказал Хафизов в беседе с РИА Новости.

Как отметил ученый, стремительно распространяющийся по миру омикрон-штамм условно разделился на три сублинии: BA.1, BA.2 и BA.3. Второй вариант постепенно становится доминирующим, уточнил Хафизов. Ученый сослался на исследование японских вирусологов, которые пришли к выводу, что сублиния ВА.2 более патогенна и способна поражать легкие.

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