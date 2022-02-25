Ростуризм досрочно закрывает продажи туров с кешбэком

«Они приобрели поездок с кешбэком на 12 миллиардов рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 миллиарда рублей. Поэтому окно продаж будет завершено досрочно - в ночь на 1 марта», - говорится в сообщении ведомства.

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