Ростуризм досрочно закрывает продажи туров с кешбэком
Ростуризм принял решение о досрочном закрытии программы туристического кешбэка. Такое решение ведомство приняло из-за исчерпания выделенных средств.
По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, за время действия акцией воспользовались около 700 тысяч россиян.
«Они приобрели поездок с кешбэком на 12 миллиардов рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 миллиарда рублей. Поэтому окно продаж будет завершено досрочно - в ночь на 1 марта», - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что пятый этап туристического кешбэка стартовал в России 18 января и должен был завершиться 30 апреля.
Накануне стало известно, что несколько аэропортов на юге России перестают работать до 2 марта из соображений авиационной безопасности. Минтранс пообещал всем желающим вывезти их из регионов поездами и автобусами.