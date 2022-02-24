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Аксенов заявил, что на Украине у границы с Крымом слышны взрывы и выстрелы

Иван Линдеманн
08:51 24.02.2022
Глава региона поручил организовать дополнительные автобусы в приграничных районах на севере Крыма, если люди захотят выехать вглубь полуострова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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На сегодняшний день Крыму и крымчанам ничего не угрожает. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Ситуация в регионе полностью контролируется правоохранительными структурами и подразделениями министерства обороны. В приграничной полосе слышны разрывы, слышны звуки выстрелов», - отметил он.

Также он сообщил, что в нескольких приграничных населенных пунктах Крыма временно будет ограничена учеба в школах и посещение детских садов.

Аксенов поручил организовать дополнительные автобусы в приграничных районах на севере Крыма, если люди захотят выехать вглубь полуострова.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Вслед за этим президент Украины ввел военное положение на территории всей страны. В Министерстве обороны заявили, что ВС РФ не наносят никаких ударов по украинским городам. В ведомстве также заверили, что угрозы гражданскому населению нет.

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