Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Город опустел: что в эти минуты происходит в Донецке

Алексей Дегтярев
08:44 24.02.2022
Почти половина мужчин в городе призвана на военную службу, а старики, женщины и дети находятся в эвакуации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Читайте нас на:

Ситуация в Донбассе напряженная, обстрелы Донецкой и Луганской народных республик не прекращаются, несмотря на заверения украинских силовиков. Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев рассказывает о ситуации из Донецка.

За минувшие сутки по линии соприкосновения и населенным пунктам ВСУ нанесли около 30 ударов, зачастую с использованием тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, - снаряды калибром 122 мм и мины калибром 120 мм. Кроме того, на линии соприкосновения ночью совершено две попытки силового прорыва, которые были остановлены.

Съемочная группа программы «Главное» на телеканале «Звезда» накануне попала под огонь в поселке Спартак всего в десяти километрах от центра Донецка. Предположительно, взрывное устройство было сброшено с беспилотника.

Донецк, несмотря на то, что уже наступило утро, пуст. Почти половина мужчин призвана на военную службу, они находятся в военкоматах и на передовой. Старики, женщины и дети уехали - более 93 тысяч беженцев приняла Россия. В самом городе тихо и спокойно. Боевики ведут обстрелы, в основном, инфраструктуры - страдают линии электропередачи, газоснабжение и водоснабжение.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале о специальной военной операции в Донбассе. Решение принято в связи с просьбой к РФ о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:09 В стране и мире
На всей территории Украины введено военное положение
08:51 В стране и мире
Видео
Аксенов заявил, что на Украине у границы с Крымом слышны взрывы и выстрелы
08:44 В стране и мире
Видео
Город опустел: что в эти минуты происходит в Донецке
06:43 В стране и мире
Видео
Путин: военная машина НАТО движется и вплотную подходит к границам РФ
05:55 В стране и мире
Видео
Путин призвал украинских военных сложить оружие и идти домой
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.