Город опустел: что в эти минуты происходит в Донецке

Ситуация в Донбассе напряженная, обстрелы Донецкой и Луганской народных республик не прекращаются, несмотря на заверения украинских силовиков. Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев рассказывает о ситуации из Донецка.

За минувшие сутки по линии соприкосновения и населенным пунктам ВСУ нанесли около 30 ударов, зачастую с использованием тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, - снаряды калибром 122 мм и мины калибром 120 мм. Кроме того, на линии соприкосновения ночью совершено две попытки силового прорыва, которые были остановлены.

Съемочная группа программы «Главное» на телеканале «Звезда» накануне попала под огонь в поселке Спартак всего в десяти километрах от центра Донецка. Предположительно, взрывное устройство было сброшено с беспилотника.

Донецк, несмотря на то, что уже наступило утро, пуст. Почти половина мужчин призвана на военную службу, они находятся в военкоматах и на передовой. Старики, женщины и дети уехали - более 93 тысяч беженцев приняла Россия. В самом городе тихо и спокойно. Боевики ведут обстрелы, в основном, инфраструктуры - страдают линии электропередачи, газоснабжение и водоснабжение.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале о специальной военной операции в Донбассе. Решение принято в связи с просьбой к РФ о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.