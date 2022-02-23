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Корреспондент «Звезды» попал под обстрел в Донбассе

Виталий Акиньшин
19:01 23.02.2022
По предварительным данным Народной милиции ДНР, украинский БПЛА совершил сброс мины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Съемочная группа программы «Главное» телеканала «Звезда» попала под обстрел во время съемок для сюжета в районе Спартака в пригороде Донецка. Корреспондент «Звезды» Виталий Акиньшин направился туда для того, чтобы снимать местных жителей, которые не покинули зону конфликта.

По предварительным данным представителей Народной милиции ДНР, украинский беспилотный летательный аппарат совершил сброс мины.

Журналист был обстрелян на месте разрушений жилых домов украинскими боевиками из 56-й бригады, утверждает официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин. В настоящий момент дополнительная информация о произошедшем уточняется.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики регулярно сообщают о многочисленных обстрелах со стороны украинских силовиков.

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