Стоимость барреля нефти Brent превысила $100

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле в моменте выросла сразу на 3,30%, до $100,04 за баррель. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

По данным на 06:25 по Москве, стоимость сырья этой марки торгуется на уровне $99,21 за баррель.

Цена фьючерса на WTI, по состоянию на 06:32 по Москве, выросла до $95,18 за баррель.

Около 6 часов утра 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации. Также президент РФ призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.