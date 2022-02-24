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Евросоюз запретил ряд операций с российскими ценными бумагами

Роман Захаров
04:30 24.02.2022
Ранее Евросоюз внес в санкционные списки депутатов ГД РФ за признание Россией ДНР и ЛНР.
Евросоюз запретил ряд операций с российскими ценными бумагами
© Фото: Christoph Soeder, Globallookpress
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Европейский союз запретил ряд операций с ценными бумагами правительства и Банка России, выпущенными после 9 марта этого года в рамках ограничений за признание Россией ДНР и ЛНР. Об этом говорится сообщении, опубликованном в официальном журнале ЕС.

«Запрещается прямо или косвенно покупать, продавать... или иным образом иметь дело с переводными ценными бумагами... выпущенными после 9 марта 2022 года», - сказано в тексте документа.

Ранее ЕС официально принял санкции за признание Россией ДНР и ЛНР. В частности, под санкции попали 351 депутат Госдумы РФ. 

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Днем позже Госдума РФ единогласно ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Позже стало известно, что главы республик обратились к Москве с просьбой о помощи в отражении атак ВСУ на линии соприкосновения.

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