Евросоюз запретил ряд операций с российскими ценными бумагами

Европейский союз запретил ряд операций с ценными бумагами правительства и Банка России, выпущенными после 9 марта этого года в рамках ограничений за признание Россией ДНР и ЛНР. Об этом говорится сообщении, опубликованном в официальном журнале ЕС.

«Запрещается прямо или косвенно покупать, продавать... или иным образом иметь дело с переводными ценными бумагами... выпущенными после 9 марта 2022 года», - сказано в тексте документа.

Ранее ЕС официально принял санкции за признание Россией ДНР и ЛНР. В частности, под санкции попали 351 депутат Госдумы РФ.

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Днем позже Госдума РФ единогласно ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Позже стало известно, что главы республик обратились к Москве с просьбой о помощи в отражении атак ВСУ на линии соприкосновения.