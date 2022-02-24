ЕС запретил своему бизнесу любые контакты с ДНР и ЛНР

Власти Евросоюза запретили своему бизнесу любые контакты с Донецкой и Луганской народными республиками. Ограничения включают в себя запрет на торговлю, оказание технической помощи и инвестиции, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Европейский союз закончил процедуру утверждения санкций за признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Их публикация ожидается до конца текущего дня. Уточняется, что завершение технической процедуры означает, что все страны Евросоюза поставили подписи под новым санкционным пакетом.

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Днем позже Госдума РФ единогласно ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Позже стало известно, что главы республик обратились к Москве с просьбой о помощи в отражении атак ВСУ на линии соприкосновения.