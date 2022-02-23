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ЕС официально принял антироссийские санкции за признание ДНР и ЛНР

Виктория Ивашечкина
19:11 23.02.2022
Все страны Европейского союза поставили подписи под новым санкционным пакетом.
ЕС официально принял антироссийские санкции за признание ДНР и ЛНР
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Европейский союз закончил процедуру утверждения санкций за признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Их публикация ожидается до конца текущего дня. Об этом сказано в заявлении представительства председательствующей в ЕС Франции.

Уточняется, что завершение технической процедуры означает, что все страны Евросоюза поставили подписи под новым санкционным пакетом, передает РИА Новости.

«Юридические акты приняты и будут опубликованы для непосредственного вступления в силу до конца дня», - указывается в заявлении.

В понедельник, 21 февраля, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость двух самопровозглашенных республик.

Впоследствии российский лидер провел внеочередное заседание Совбеза по данному вопросу. Спустя несколько часов глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором он подчеркнул, что признание Донецкой и Луганской народных республик является необходимой мерой. Далее Путин подписал соответствующие указы, а также договоры с главами республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза единогласно приняли решение о введении целого ряда санкций против Российской Федерации, которые, как считают в ЕС, нанесут стране большой ущерб.

Он подчеркнул, что ограничения, в частности, коснутся 351 депутата Государственной думы РФ, которые отдали свои голоса за то, чтобы Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик.

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