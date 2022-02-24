Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

Президенты России и Франции провели телефонный разговор в ходе которого Владимир Путин дал Эммануэлю Макрону исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции. Беседа состоялась по инициативе Парижа, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины», - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран условились оставаться в контакте. В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие.

Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим. В ответ на это коллективный Запад ввел в отношении России новые санкции.