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Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

Ян Брацкий
23:45 24.02.2022
Между лидерами состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о сложившейся вокруг Украины ситуации, сообщили в Кремле.
Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины
© Фото: Maya Vidon, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Президенты России и Франции провели телефонный разговор в ходе которого Владимир Путин дал Эммануэлю Макрону исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции. Беседа состоялась по инициативе Парижа, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины», - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран условились оставаться в контакте. В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие.

Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим. В ответ на это коллективный Запад ввел в отношении России новые санкции.

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