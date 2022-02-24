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В МИД РФ заявили, что украинцам в России ничего не угрожает

Виктория Ивашечкина
18:31 24.02.2022
При этом, по словам дипломата, эвакуация российских дипломатов проходила в условиях реальной угрозы их жизни.
В МИД РФ заявили, что украинцам в России ничего не угрожает
© Фото: Антон Денисов РИА Новости
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольству Украины в Москве и украинцам в России, в отличие от российских дипломатов в Киеве, ничего не угрожает.

«Но, видимо, это решение украинской стороны, тем более они говорили о разрыве дипотношений и так далее», - подчеркнула дипломат, комментируя эвакуацию дипмиссии Украины из Москвы, передает «Говорит Москва». 

При этом, по словам Марии Захаровой, эвакуация российских дипломатов проходила в условиях реальной угрозы их жизни. Им, как отметила дипломат, поступали угрозы физической расправы.

В четверг, 24 февраля, в посольстве РФ сообщили, что всех российских дипломатов эвакуировали из Киева. Уточнялось, что они уехали из генеральных консульств в Одессе, Харькове и Львове. 

В этот же день президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято в связи с просьбой к РФ о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик. 

По словам Путина, действия России связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». В планы Российской Федерации не входит оккупация территорий Украины, речь идет только о защите мирного населения Донбасса, добавил российский лидер.

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