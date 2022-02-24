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ФСБ показала последствия ракетного удара ВСУ по российскому гражданскому судну в Азовском море

Светлана Иванова
16:47 24.02.2022
Речь идет о грузовом судне SGV-FLOT, на палубе которого после удара произошло возгорание. Огонь удалось потушить силами экипажа.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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ФСБ России показала видеозапись повреждений на борту российского гражданского грузового судна, которое ранее обстреляли ВСУ в Азовском море.

Речь идет о грузовом судне SGV-FLOT, на палубе которого после удара произошло возгорание. Огонь удалось потушить силами экипажа.

На распространенных ФСБ кадрах заметны поврежденный леер и другие разрушения.

Ранее пограничное управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю сообщило о том, что российские гражданские грузовые суда SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. В результате происшествия один человек на борту получил тяжелое ранение.

С четверга, 24 февраля, в Азовском море приостановили судоходство. Сроки окончания ограничения пока не определены. При этом в Керченском проливе суда могут ходить между портами Крыма и Кубани в обычном режиме.

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