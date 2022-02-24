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Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море

Анна Касаткина
14:00 24.02.2022
В настоящий момент пожар потушен, суда продолжили движение.
Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море
© Фото: Информационно-справочный сайт по флоту
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Два гражданских грузовых судна подверглись рактному удару в Азовском море. На борту одного из них начался пожар, один человек тяжело ранен, сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

«В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда "SGV-FLOT" и "SERAPHIM SAROVSKIY" подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины», - цитирует сообщение погранслужбы РИА Новости.

В результате обстрела на борту нефтегруза «SGV-FLOT» начался пожар, судно получило повреждения, один человек на борту тяжело ранен. Усилиями экипажа возгорание удалось потушить, оба судна продолжили движение.

Для эвакуации раненого моряка и оказания помощи к месту бедствия выдвинулись сторожевые катера погрануправления.

Ранее в Росморречфлоте заявили, что судоходство в Азовском море приостановлено с 24 февраля до особого распоряжения, черноморские порты работают в обычном режиме. Позже в ведомстве уточнили, что в Керченском проливе судоходство не останавливалось, суда могут ходить между портами Крыма и Кубани.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По словам президента, обстоятельства требуют от Москвы решительных и незамедлительных действий, так как ДНР и ЛНР обратились к РФ за помощью. Президент подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации.

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