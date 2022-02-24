В Росморречфлоте заявили, что суда могут ходить между портами Крыма и Кубани

Судоходство в Керченском проливе не приостанавливалось, суда могут ходить между портами Крымского полуострова и Кубани. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

«В Керченском проливе судоходство не приостанавливалось. Между портами Крыма и Кубани они (суда. - Прим. ред.) могут ходить», - цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее в Росморречфлоте сообщили, что судоходство в Азовском море приостановлено до особого распоряжения. Черноморские порты функционируют в обычном режиме, пишет агентство со ссылкой на источники в морской отрасли.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По словам президента, обстоятельства требуют от Москвы решительных и незамедлительных действий, так как ДНР и ЛНР обратились к РФ за помощью. Президент подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации.