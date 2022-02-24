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В результате ударов ВС РФ выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины

16:23 24.02.2022
По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, уничтожены в том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский РИА Новости
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В Минобороны РФ рассказали о результатах ударов Вооруженных сил России по наземным объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков. 

«В результате ударов российских Вооруженных сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. В том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук-М1"», - сообщил Конашенков. 

Также сообщается, что сбит украинский боевой вертолет и четыре беспилотника «Байрактар ТБ-2».

По словам Конашенкова, продолжают контрнаступление на подразделения ВСУ группировки ЛНР и ДНР. Им оказывается огневая поддержка Вооруженными силами России. В настоящее время в районе боевых действий сопротивление со стороны Украины оказывают в основном вооруженные отряды националистов. 

Как заявили в Минобороны России, украинские военнослужащие стараются уклоняться от боевых столкновений и договариваются о коридорах, чтобы выйти без вооружения из зоны операции. 

Министром обороны России Сергеем Шойгу отданы специальные распоряжения для всех командиров подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим. 

«С учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для безопасного выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям», - говорится в распоряжении.

Как заявил Игорь Конашенков, группировка ДНР, наступающая на Волноваху, продвинулась на глубину до семи километров. Сдались 14 украинских военнослужащих. Когда они дадут подписку об отказе от вооруженного сопротивления, их отпустят к семьям. 

Наступает и группировка ЛНР - в районе населенного пункта Степовое она продвинулась еще на километр, несмотря на ожесточенное сопротивление украинских националистических батальонов. 

В ВКС России потерпел аварию штурмовик Су-25. Причина - ошибка в технике пилотирования. Летчик катапультировался и находится в своей воинской части. 

Ранее «Звезда» публиковала кадры выдвижения техники ВС РФ на границе с Украиной.

Также в Минобороны России сообщили, что мирному населению Украины ничего не угрожает. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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