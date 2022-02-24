В Госдуме рассказали, что будет влиять на сроки спецоперации по защите ЛНР и ДНР

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин рассказал в комментарии «Звезде», что будет влиять на сроки специальной операции по защите ДНР и ЛНР.

По словам Швыткина, главной задачей России является обеспечение безопасности жизней граждан, которые проживают на территории Донбасса.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины.

«Безусловно, все будет зависеть от выполнения поставленной задачи - обеспечить безопасность жизней граждан, проживающих на территории Донбасса, прекратить геноцид в отношении населения. Конечно, стоит вопрос о задержании тех лиц, которые подозреваются в совершении преступления», - отметил зампредседателя Комитета ГД РФ по обороне.

По его словам, необходимо понимать, что «НАТО несет в себе прежде всего агрессивную направленность».

«Говорить о том, что нельзя беспокоиться, не следует. Вместе с тем сегодня сил и средств достаточно для отражения агрессии любого противника. И президент России четко обозначил, что в адрес того, кто будет вмешиваться в военные операции в отношении Украины извне, последует незамедлительный ответ», - подытожил Швыткин.

Ранее в Кремле заявили, что в отношении специальной военной операции по защите Донбасса нельзя использовать формулировку «оккупация» Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что милитаризация Украины представляет «угрозу для нашего народа».