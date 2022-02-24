Басурин заявил, что украинские военные сдаются после предательства своих командиров

Многие украинские военные в ряде районов Донбасса сдаются, видя отношение своих командиров. Об этом рассказал заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Он пояснил, отвечая на вопрос, попал ли кто-то из украинских военнослужащих в плен, что некоторые из них услышали обращение от ДНР.

«Второе: они увидели отношение своих офицеров, которые их бросили», - цитирует РИА Новости Басурина.

Он подчеркнул, что сейчас 15 украинских военных сложили оружие и сдались. Представитель Народной милиции ДНР добавил, что в некоторых районах Донбасса ВСУ оказывают сопротивление.

Ранее в ФСБ РФ сообщили о прибытии в Брянскую область и Крым 42 украинских пограничников, которые ранее отказались продолжать службу в своей стране.

Утром в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Целями операции глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в отношении спецоперации нельзя использовать формулировку «оккупация» Украины.