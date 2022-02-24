Франция передала Украине системы разминирования
Кроме того, украинский лидер попросил Париж оказать официальному Киеву макрофинансовую помощь.
© Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook
Франция передала Украине индивидуальные оборонные средства и системы разминирования. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
«Поблагодарил за решение предоставить Украине индивидуальные оборонительные средства и системы разминирования», - написал Зеленский на своей странице в Instagram.
Кроме того, украинский лидер попросил председательствующий в Совете ЕС Париж оказать официальному Киеву макрофинансовую помощь.
«Обсудили возможность макрофинансовой поддержки Украины», - добавил он.
Ранее стало известно, что Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН после обращения ДНР и ЛНР к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении атак ВСУ.