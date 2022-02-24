В стране и мире Франция передала Украине системы разминирования Ян Брацкий Кроме того, украинский лидер попросил Париж оказать официальному Киеву макрофинансовую помощь. © Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook Читайте нас на: Франция передала Украине индивидуальные оборонные средства и системы разминирования. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. «Поблагодарил за решение предоставить Украине индивидуальные оборонительные средства и системы разминирования», - написал Зеленский на своей странице в Instagram. Кроме того, украинский лидер попросил председательствующий в Совете ЕС Париж оказать официальному Киеву макрофинансовую помощь. «Обсудили возможность макрофинансовой поддержки Украины», - добавил он. Ранее стало известно, что Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН после обращения ДНР и ЛНР к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении атак ВСУ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика