Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН

Украина запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН после обращения лидеров Донецкой и Луганской народных республик к России за военной помощью. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением <...> в Донецке и Луганске к России с запросом об оказании военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации», - написал Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

Ранее стало известно, что главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении атак украинской армии. В своем обращении Пушилин и Пасечник указали на обострение ситуации в Донбассе и угрозы со стороны украинских властей.

Со слов глав республик, ВСУ наращивают силы на линии соприкосновения и ориентируются на силовое решение конфликта. Решение о признании ДНР и ЛНР Путин принял вечером, 21 февраля, после заседания Совбеза РФ.