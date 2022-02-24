В МО РФ сообщили, что ВСУ продолжают обстрелы мирных городов Донбасса

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что ВСУ никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят, а военнослужащие пограничной службы сопротивления российским подразделениям не оказали. По словам Конашенкова, данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.

«Утром народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии ВСУ на территорию республик провели мобилизацию и создали группировки войск. В настоящее время они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных Сил. Ими прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ», - сообщил он.

Конашенков добавил, что группировка войск Донецкой народной республики, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров, а группировка Луганской народной республики, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра.

Также Конашенков предупредил о проведенных постановочных видеосъемках с якобы «массовыми жертвами» среди гражданского населения Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов