ЦБ временно запретил короткие продажи на российском финансовом рынке

Банк России запретил короткие продажи на российском рынке ценных бумаг, товаров или валюты. Об этом говорится на сайте регулятора.

Как объяснили в ЦБ, они хотят защитить интересы инвесторов и ограничить «чрезмерную волатильность» на рынках.

«Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11:00 мск и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке», - сказано в сообщении.

Утром 24 февраля Московская биржа объявила о приостановке торгов на всех рынках. Позднее она их возобновила, но на открытии индекс Мосбиржи упал более чем на 13%. Значительно выросли доллар и евро.

Такая ситуация связана с началом военной операции России по защите Донбасса. О ней около 6 утра 24 февраля объявил Владимир Путин. Он объяснил свое решение защитой России от «тех, кто взял Украину в заложники».

По последним данным Министерства обороны РФ, подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.