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«Президент поступил так, как должен был»: Джабаров объяснил начало военной операции в Донбассе

Светлана Иванова
10:25 24.02.2022
По мнению парламентария, речь идет об обычной практике в рамках международного права, на что нужно реагировать спокойно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал начало военной операции в Донбассе со стороны России. Как заявил парламентарий в беседе со «Звездой», к сложившейся ситуации он относится спокойно.

«Я вижу ситуацию совершенно спокойно, потому что ничего сверхъестественного не произошло. Президент России действует в рамках нашей Конституции, президент России действует на основании полномочий, которые дает ему Конституция, и в соответствии с разрешением, которое дал ему Совет Федерации, на использование Вооруженных сил вне территории России», - сказал Джабаров.

По его мнению, речь идет об обычной практике в рамках международного права, на что нужно реагировать спокойно.

«Я думаю, надо спокойно на это реагировать. Не говорить всякие ужастики о последствиях, о санкциях, это все вторично... Главное, что президент поступил так, как он должен был поступить в данной ситуации. Я, как парламентарий, и многие мои коллеги абсолютно поддерживают решение главного главнокомандующего», - добавил Джабаров.

Он подчеркнул, что сейчас Россия занимается операцией по денацификации Украины.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По словам президента, обстоятельства требуют от Москвы решительных и незамедлительных действий после обращения ДНР и ЛНР к РФ за помощью. По словам главы государства, в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации.

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