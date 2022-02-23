В США опубликовали список попадающих под санкции россиян

США вводит санкции против детей российских высокопоставленных лиц. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства финансов страны.

Меры приняты в ответ на решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Как отметили в министерстве, ограничительные меры будут наложены на заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортникова (сына главы ФСБ Александра Бортникова), председателя «Промсвязьбанка» Петра Фрадкова (сына бывшего премьер-министра РФ и экс-директора СВР Михаила Фрадкова), а также генерального директора VK Group Владимира Кириенко (сына замглавы администрации президента Сергея Кириенко).

Кроме того, повторно вводятся санкции против Александра Бортникова и Сергея Кириенко.

Минфин США также ввел санкции против двух российских банков и их 42 дочерних компаний, которые находятся в России, в Белоруссии, на Украине и в Гонконге. Под ограничения также попал футбольный клуб ЦСКА, находящийся под контролем госкорпорации ВЭБ.РФ из санкционного списка.

В понедельник, 21 февраля, указами президента РФ Луганская и Донецкая народные республики признаны независимыми. С главами республик Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.