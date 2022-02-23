«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР

В Москве масштабным автопробегом отпраздновали признание независимости Луганской и Донецкой народных республик. Колонна из 150 машин стартовала со смотровой площадки на Воробьевых горах и проехала до Ленинского проспекта и по Садовому кольцу.

Маршрут акции под девизом «Своих не бросаем» проходил, в том числе, прямо под окнами посольства США. Участники украсили свои машины флагами России, а также ДНР и ЛНР.

РФ указами президента Владимира Путина в понедельник, 21 февраля, признала независимость ДНР и ЛНР. Глава государства также подписал договоры о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Во вторник Совет Федерации России разрешил президенту использовать Вооруженные силы страны за рубежом, исходя из того, что это будут миротворческие силы, призванные сохранять мир и стабильность на территории Донбасса.