Киев отказался от выполнения условий Путина

Украина считает невозможным выполнение условий для нормализации отношений, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, озвученные условия «противоречат выбору украинского общества».

«Для независимой, суверенной Украины и для меня, как премьер-министра нашей страны, - это невозможно», - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

В эфире телеканала ICTV глава кабмина также поблагодарил украинцев, сохраняющих спокойствие, так как только это позволяет удерживать экономическую и макроэкономическую ситуации в стране.

Ранее Путин озвучил условия для реабилитации отношений РФ и Украины. По его словам, это произойдет, если Киев добровольно откажется от вступления в НАТО, а также признает волеизъявление крымчан. Такие заявления российский президент сделал после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.