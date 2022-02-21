Путин заявил, что, если Украина будет принята в НАТО, угрозы для РФ многократно возрастут

Если Украина будет принята в НАТО, угрозы для России многократно возрастут, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза в Кремле.

«Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут. Потому что есть статья пятая Договора о создании НАТО, из которой ясно, что все страны альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается какой-то агрессии», - сказал Путин.

Президент добавил, что поскольку никто не признает волеизъявление крымчан и Севастополя о воссоединении Крыма с РФ, а Украина считает полуостров своим, то Россия сталкивается с реальной угрозой.

«Они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию, а они говорят об этом в своих документах. Тогда весь Североатлантический блок обязан будет включиться в эти события», - добавил глава государства.

Также президент констатировал, что киевские власти не собираются исполнять Минские соглашения.