В стране и мире На Украине похвастались канадскими снайперскими винтовками Марина Крижановская Самолет, на борту которого были доставлены различные винтовки, в том числе и снайперские, приборы ночного видения и наблюдения, уже приземлился на Украине. © Фото: reznikovoleksii Facebook Читайте нас на: Министр обороны Украины Алексей Резников констатировал факт получения военной помощи от канадских партнеров. Военная помощь была доставлена в субботу военно-транспортным самолетом. Среди прибывшего груза значатся различные типы винтовок, военное снаряжение. «Сегодня мы получили военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, оптических винтовок, пистолетов, а также приборов ночного видения и наблюдения, военное снаряжение», - написал украинский министр Резников в своем аккаунте в Facebook. Украинский министр обороны не преминул возможностью поблагодарить «партнеров, друзей» и в особенности министра национальной обороны Канады Аниту Ананд. «Благодарю наших партнеров и друзей за это важное и своевременное решение! Особенная благодарность министру национальной обороны Аните Ананд за ее сильную позицию в поддержке Украины!», - добавил украинский министр. Ранее сообщалось о намерении премьер-министра Канады Джастина Трюдо предоставить Украине летальное вооружение. Он уточнял, что сумма поставляемого вооружения в финансовом эквиваленте составит порядка 6,1 миллиона долларов США. Позднее министерство обороны Канады заявляло, что направит Украине вооружение, «включающее в себя пулеметы, пистолеты, карабины, 1,5 миллиона патронов, снайперские винтовки». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика