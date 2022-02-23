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Палитра ярких огней в небе: в Москве прогремел салют в честь Дня защитника Отечества

Виктория Ивашечкина
22:02 23.02.2022
Праздничную пиротехнику запустили сразу с нескольких площадок столицы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Десятиминутный салют прогремел в Москве в честь Дня защитника Отечества. Пиротехнику запустили с площадки на Лужнецкой набережной, Поклонной горе, ВДНХ и в парке Победы. Целая палитра ярких огней украсила небо столицы.

Накануне в Подмосковье прошла тренировка салюта к 23 февраля. Во время мероприятия военнослужащие протестировали легендарные орудия ЗИС-3 образца 1942 года. Из них произвели 30 залпов. 

В ознаменование Дня защитника Отечества 23 февраля 2022 года в 21:00 по местному времени были произведены артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил в Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Ранее Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. В праздничном приказе Шойгу отметил, что личный состав Вооруженных Сил России эффективно решает ответственные задачи по обеспечению безопасности государства, защите его национальных интересов, демонстрирует образцовую боевую выучку и высокий профессионализм.

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