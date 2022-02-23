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Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

02:57 23.02.2022
В праздничном приказе министр обороны отметил, что во все времена российские армия и флот надежно стояли на страже родной земли, храбро отражали удары врага.
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. В праздничном приказе Шойгу отметил, что личный состав Вооруженных Сил России эффективно решает ответственные задачи по обеспечению безопасности государства, защите его национальных интересов, демонстрирует образцовую боевую выучку и высокий профессионализм.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, боевых действий и военной службы. 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в службе и труде на благо России», - говорится в приказе главы Минобороны.

Как отметил министр обороны, во все времена российские армия и флот надежно стояли на страже родной земли, храбро отражали удары врага.

«Мы гордимся доблестью и героизмом ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, воинов-интернационалистов, участников контртеррористических и миротворческих операций - всех, кто с честью исполнял воинский долг, проявляя мужество, несгибаемую волю и преданность Отчизне», - говорится в приказе.

В ознаменование Дня защитника Отечества 23 февраля 2022 года в 21:00 по местному времени будут произведены артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил в Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с существующей нормой расхода боеприпасов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил страны с Днем защитника Отечества. В своем торжественном обращении глава государства особо отметил, что в данном празднике воплощены уважение российских граждан к своим защитникам, гордость за тех, кто служил в армии и на флоте, и признание их героических заслуг перед Родиной.

Материал подготовил: Ян Брацкий

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