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Праздничная артиллерия: в Подмосковье прошла тренировка салюта к 23 февраля

14:46 22.02.2022
В ходе тренировки военнослужащие протестировали легендарные орудия ЗИС-3 образца 1942 года.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На учениях в Подмосковье сегодня гремели десятки пушек. Стреляли не боевыми снарядами, а залпами салютов. Военные готовят грандиозный фейерверк ко Дню Защитника Отечества.

Завтра вечером в день праздника его запустит отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. В ходе тренировки военнослужащие протестировали легендарные орудия ЗИС-3 образца 1942 года. Из них произведут 30 залпов.

Также в распоряжении дивизиона более 70 современных установок. Салют состоится в Москве на трех площадках - Лужнецкой набережной, Поклонной горе, ВДНХ и в Парке Победы.

Ранее финальная репетиция праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества прошла на полигоне Юргинский в Кемеровской области. Репетицию праздничного салюта провели военнослужащие артиллерийского соединения Центрального военного округа.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов

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