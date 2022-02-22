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Небензя обвинил Запад в «беззастенчивом» накачивании Украины оружием

Иван Линдеманн
07:06 22.02.2022
В результате, по словам постпреда, «надувшийся пузырь лопнул». Как сказал Небензя, в выходные резко возросла интенсивность украинских обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР.
Небензя обвинил Запад в «беззастенчивом» накачивании Украины оружием
© Фото: Максим Захаров, РИА Новости
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Запад беззастенчиво накачивает Украину вооружениями. С таким заявлением на заседании Совета безопасности ООН выступил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Он подчеркнул, что уже несколько недель западные страны раздувают беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину.

«Наши западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооруженным провокациям против Донбасса», - заявил Небензя.

В результате, по словам постпреда, «надувшийся пузырь лопнул». Как сказал Небензя, в выходные резко возросла интенсивность украинских обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР.

В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин заявил о признании самопровозглашенных республик. Также в указе президента РФ есть поручение министерству обороны об обеспечении мира в Донбассе.

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