Грохот канонады и горящие дома: что происходит на линии соприкосновения в Донбассе

Украинские военные усилили обстрелы ДНР почти на всей линии соприкосновения, ситуация остается критической, об этом сообщают в Донецке. Особенно мощный удар киевские силовики нанесли по Горловке. В Луганской республике тоже крайне напряженная обстановка. Власти заявили о прямом попадании снаряда в жилой дом, также есть данные о гибели бойца народной милиции от рук украинского снайпера.

Подрыв линии электропередачи возле Луганского ДЕПО произошел поздней ночью. В народных республиках Донбасса это уже назвали терактом. Кроме того, на линии соприкосновения участились обстрелы мирных поселков. В прифронтовой Веселой горе повреждено семь домов. Всю ночь звучала канонада в Ирмино.

В поселке Золотой 5 ЛНР от обстрелов загорелся дом. Обошлось без жертв - хозяев эвакуировали незадолго до атаки. После обстрела со стороны ВСУ сгорел дом и в Паньковке. Судя по боеприпасами, украинские военные применяют бронированную боевую технику.

Неспокойно было и в Донецкой Народной Республике. Взрыв у здания телецентра прогремел около 12 часов ночи. Жилые здания находятся вдалеке от телестудии, жертв удалось избежать. Взрывное устройство просунули прямо под забор. Судя по обломкам, бомба была безоболочная, без поражающих элементов. В этот момент в здании телецентра никого не было и, можно сказать, это была устрашающая акция для журналистов.

Сегодня в Донецк прибыла парламентская делегация от Единой России во главе с первым заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Андреем Турчаком. Он отметил, что ближайшее время планируется встреча глав МИД ДНР и России, а также ответил на вопрос о возможности диалога с украинской властью.

«Я сомневаюсь вообще в возможности диалога, потому что мы на принципиально разных полушариях существуем. Для них Донбасс - это территория, а для нас Донбасс - это люди, и мы никогда здесь не сойдемся», - заявил он.

На совместной с Турчаком пресс-конференции глава ДНР Денис Пушилин отметил, что в республике готовы дать достойный отпор украинской агрессии. Уже объявлена всеобщая мобилизация.

«Каждое предприятие, скажем так, обязано 50% людей призывного возраста из мужского населения, они обязаны предоставить для мобилизации, все остальные могут оставаться на работе», - объявил Пушилин.

Кроме того, глава Донецкой Народной Республики оценил и помощь России, которая уже приняла больше 93 тысяч беженцев из ДНР. Сейчас на территории Луганской и Донецкой народных республик объявлен режим ЧС. Принимаются повышенные меры безопасности. Как отмечают в ОБСЕ, к линии соприкосновения подтягивается новое тяжелое вооружение.