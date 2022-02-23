Корреспондент «Звезды» показал, как после взрыва выглядят помещения донецкого телецентра

Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев побывал у телецентра Донецка, где, как сообщается, произошел взрыв. Он рассказал, что ударная волна, судя по всему, была такой силы, что окна выбило вплоть до 4 этажа.

«Взрывное устройство просунули прямо под забор. Судя по обломкам, бомба была безоболочная, без поражающих элементов», - рассказал он.

Также Дегтярев побывал и внутри телецентра. На кадрах видно, что сильно пострадали люстры и мебель.

«Сейчас отсюда уже вынесли всю уцелевшую мебель. Можно сказать, что уже приступили к восстановлению здания», - отметил он.

По словам корреспондента, взрыв могли произвести с целью устрашения журналистов.

«К счастью, в этот момент в здании телецентра никого не было. Можно сказать, что это была устрашающая акция для журналистов», - подчеркнул Дегтярев.

Ранее телеканал «Звезда» уже публиковал видео с места взрыва у телецентра. На кадрах видно, что строение сильно повреждено.