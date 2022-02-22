Боррель заявил о пакете санкций ЕС против России

Страны Европейского союза единогласно приняли решение о введении целого ряда санкций против Российской Федерации, который, как считают в ЕС, нанесет стране большой ущерб. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он отметил, что санкции, в частности, коснутся 351 депутата Государственной думы РФ, которые отдали свои голоса за то, чтобы Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик.

«Двадцать семь стран-членов ЕС единогласно договорились по первому пакету санкций против России...Мы предпочитаем дипломатический путь, мы будем продолжать дипломатические усилия, в особенности в формате ОБСЕ и ООН, чтобы усадить Россию за стол переговоров», - заявил он в ходе пресс-конференции после встречи глав МИД ЕС в Париже.

Кроме того, в санкционный список вошли 27 физических и юридических лиц, в частности банки и организации, которые занимаются финансированием операций РФ в Донбассе.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник, 22 февраля, Совет Федерации ратифицировал их.