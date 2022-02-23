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Захарова уличила премьер-министра Джонсона в регулировании деятельности британских СМИ

Виктория Ивашечкина
17:49 23.02.2022
Накануне британский политик также заявил о введении санкций против пяти российских банков.
Захарова уличила премьер-министра Джонсона в регулировании деятельности британских СМИ
© Фото: RAEng_Publications, Pixabay
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался в регулировании деятельности СМИ правительством Британии. Дело в том, что ранее политик сказал о том, что британский кабмин пересмотрит решение о выдаче лицензии на вещание российского телеканала RT.

«То есть все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет», - подчеркнула Захарова в своем Telegram-канале. 

Накануне Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил о введении санкций против пяти российских банков, а также трех россиян, в том числе Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко.

По его словам, Британия готова и далее вводить санкции против России, координируя действия с США и Евросоюзом.

Решение о признании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин принял накануне вечером, 21 февраля, после чего выступил с обращением к россиянам. 

Глава государства попросил Федеральное собрание РФ ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик. Впоследствии Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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