Захарова уличила премьер-министра Джонсона в регулировании деятельности британских СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался в регулировании деятельности СМИ правительством Британии. Дело в том, что ранее политик сказал о том, что британский кабмин пересмотрит решение о выдаче лицензии на вещание российского телеканала RT.

«То есть все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет», - подчеркнула Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил о введении санкций против пяти российских банков, а также трех россиян, в том числе Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко.

По его словам, Британия готова и далее вводить санкции против России, координируя действия с США и Евросоюзом.

Решение о признании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин принял накануне вечером, 21 февраля, после чего выступил с обращением к россиянам.

Глава государства попросил Федеральное собрание РФ ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик. Впоследствии Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.