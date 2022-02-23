СК выявил 85 лиц, которые причастны к использованию запрещенных методов войны на Донбассе

Следственный комитет России установил 85 лиц из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других структур страны, причастных к применению запрещенных средств ведения войны в Донбассе.

«На основе задокументированных фактов возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о событиях на территории Донбасса. В ходе следствия уже установлены конкретные лица - те, кто отдают преступные приказы, и те, кто их исполняет», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в ДНР сообщили о размещении украинскими силовиками танков у поселков в Донбассе.

Кроме этого, по данным представительства ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), шесть населенных пунктов Донецкой народной республики попали под обстрел с начала суток 22 февраля.

В последние дни ситуация на линии соприкосновения обострилась, спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов. В пятницу, 18 февраля, с территории Донбасса началась эвакуация мирных жителей, кроме военнообязанных мужчин.