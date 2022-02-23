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СК выявил 85 лиц, которые причастны к использованию запрещенных методов войны на Донбассе

Виктория Ивашечкина
16:56 23.02.2022
По информации ведомства, было возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о событиях на территории ДНР.
СК выявил 85 лиц, которые причастны к использованию запрещенных методов войны на Донбассе
© Фото: СК РФ
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Следственный комитет России установил 85 лиц из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других структур страны, причастных к применению запрещенных средств ведения войны в Донбассе.

«На основе задокументированных фактов возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о событиях на территории Донбасса. В ходе следствия уже установлены конкретные лица - те, кто отдают преступные приказы, и те, кто их исполняет», - говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Ранее в ДНР сообщили о размещении украинскими силовиками танков у поселков в Донбассе. 

Кроме этого, по данным представительства ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), шесть населенных пунктов Донецкой народной республики попали под обстрел с начала суток 22 февраля. 

В последние дни ситуация на линии соприкосновения обострилась, спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов. В пятницу, 18 февраля, с территории Донбасса началась эвакуация мирных жителей, кроме военнообязанных мужчин.

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