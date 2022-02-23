Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Конфликт в Донбассе ТЕГИ

Трамп назвал гениальным решение Путина о ЛНР и ДНР

Анна Касаткина
14:26 23.02.2022
Экс-президент считает, что при нем ситуация на Украине была спокойнее благодаря хорошим отношениям с российским коллегой.
Трамп назвал гениальным решение Путина о ЛНР и ДНР
© Фото: CNP. AdMedia, globallookpress
Читайте нас на:

Бывший президент США Дональд Трамп считает «гениальным» принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Таким мнение он поделился в интервью американскому подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show.

«Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: "Это гениально". Путин объявляет большую часть Украины независимой. Это замечательно», - сказал Трамп.

Он добавил, что это «самые мощные миротворческие силы», которые он когда-либо видел, а США могли бы использовать их на своей южной границе.

Трамп отметил, что ситуация вокруг Украины во времена его президентства была спокойнее, в том числе, благодаря хорошим личным отношениям с российским лидером. По словам Трампа, он хорошо знал Путина и они нравились друг другу.

«Он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну», - подчеркнул 45-й президент США.

РФ указами президента Владимира Путина в понедельник, 21 февраля, признала независимость ДНР и ЛНР. Глава государства также подписал договоры о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Во вторник Совет Федерации России разрешил президенту использовать Вооруженные силы страны за рубежом, исходя из того, что это будут миротворческие силы, призванные сохранять мир и стабильность на территории Донбасса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:15 В стране и мире
Басурин: режим ЧП на Украине позволит «забирать у людей все» для нужд армии
12:51 В стране и мире
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму
12:36 В стране и мире
Видео
Выбито 40 окон: кадры с места взрыва у здания телецентра в Донецке
11:16 В стране и мире
В Германии допустили, что «Северный поток-2» все еще может быть запущен
02:57 Армия
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.