Трамп назвал гениальным решение Путина о ЛНР и ДНР

Бывший президент США Дональд Трамп считает «гениальным» принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Таким мнение он поделился в интервью американскому подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show.

«Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: "Это гениально". Путин объявляет большую часть Украины независимой. Это замечательно», - сказал Трамп.

Он добавил, что это «самые мощные миротворческие силы», которые он когда-либо видел, а США могли бы использовать их на своей южной границе.

Трамп отметил, что ситуация вокруг Украины во времена его президентства была спокойнее, в том числе, благодаря хорошим личным отношениям с российским лидером. По словам Трампа, он хорошо знал Путина и они нравились друг другу.

«Он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну», - подчеркнул 45-й президент США.

РФ указами президента Владимира Путина в понедельник, 21 февраля, признала независимость ДНР и ЛНР. Глава государства также подписал договоры о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Во вторник Совет Федерации России разрешил президенту использовать Вооруженные силы страны за рубежом, исходя из того, что это будут миротворческие силы, призванные сохранять мир и стабильность на территории Донбасса.