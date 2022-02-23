Почти 45 тонн продуктов передала беженцам из Донбасса Тульская область

Тульская область направила гуманитарную помощь беженцам из Донбасса. Сотни посылок собрали по поручению губернатора региона Алексея Дюмина.

Они отправятся в Ростовскую область, где сейчас находятся почти 7 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик. В состав груза вошли 45 тонн продуктов, в том числе консервы, крупы, мука и кондитерские изделия. Также беженцам предоставят антисептики и средства личной гигиены.

Всего с начала обострения в Донбассе границу с Россией пересекли уже 95 тысяч человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

Напомним, что главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили об эвакуации граждан на территорию России. Денис Пушилин и Леонид Пасечник объяснили это резким обострением ситуации в регионе. В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин сообщил о решении признать независимость республик.