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Корреспондент рассказала, какие условия для размещения предоставили беженцам из Донбасса

Анна Берестовая
марина черных
05:50 19.02.2022
Эвакуированным из Донбасса гражданам обеспечили комфортные условия в Ростовской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Ростовской области продолжается оказание помощи беженцам, прибывшим в Россию из ДНР и ЛНР. Многим из эвакуированных граждан уже предоставили места в пунктах временного размещения. О том, как обстоят дела, узнала на месте корреспондент Марина Черных.

«Я сейчас нахожусь около одного из пунктов временного размещения. Именно сюда, в «Звезду», начали заезжать первые люди в 10 часов вечера», - сообщила она.

Журналистка рассказала, что беженцы приезжали в регион как личным транспортом, так и на автобусах, колоннами. Конкретно в помещении санатория «Звезда» разместили около 400 человек.

«Сейчас уже все здесь заселены», - добавила она.

В первую очередь, как обозначила корреспондент, эвакуировали детей, женщин и пожилых людей. В местах размещения подготовили все для комфорта прибывающих.

«Хорошие номера, тепло, кормят, предоставлено медицинское обслуживание», - описала Черных.

Ранее сообщалось, что первые группы эвакуированных из Донбасса мирных жителей приехали к одному из санаториев Ростовской области. Людей доставил к месту назначения специальный автобус. 

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